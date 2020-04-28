الصحة: الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ في الرصافة ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ ولم يصل الى المرحلة الآمنة

اكد مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الثلاثاء، ان الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، مشيرا الى انه لم يصل الى المرحلة الآمنة".

وقال اﻟﺴﺎﻋﺪي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ المرحلة اﻵﻣﻨﺔ".

واضاف ان "ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺼﺪر أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ، وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر، واﻟﺮﺷﺎد"، مشيرا الى ان "ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻈﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻋﺪاد اﻻﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ".