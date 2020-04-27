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سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن عدم اعطاء موافقة لإعادة جثامين عراقيين من بيروت


اصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، الاثنين، توضيحاً بشأن ما كشفه نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي عن "الامتناع" باعطاء الموافقة للطيران اللبناني باعادة جثامين عراقيين، مؤكدة أنها طيلة الأيام الماضية لم تتدخر جهداً في سبيل إعادة العالقين في مختلف دول العالم.

وقال اعلام السلطة في بيان، إن "سلطة الطيران المدني العراقي تود أن توضح للرأي العام، أنها وطيلة الأيام الماضية لم تتدخر جهدا في سبيل إعادة أهلنا العالقين في مختلف دول العالم، مع الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"،

مؤكدة أنها "استنفرت كافة ملاكاتها في ظل حظر التجوال الصحي المفروض لتوفير الظروف المناسبة لمخاطبة الجهات الداخلية والخارجية المختصة لفسح المجال أمام النواقل الوطنية لاتمام هذه المهمة الإنسانية بل وأكثر من ذلك أن المساعي مستمرة لجلب الموافقات الخاصة بالهبوط في الدول الأوربية التي تحظر الطيران العراقي فيها".

وأضاف البيان "اننا نستغرب أن تتناقل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بيانا للنائب الاول ل‍رئيس مجلس النواب حسن الكعبي يشير إلى اننا لم نعط الموافقات اللازمة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لنقل جثامين عراقيين من بيروت الى بغداد، ونؤكد أن السلطة لم تستلم أي طلب رسمي من قبل أي جهة حكومية أو برلمانية او شركة طيران ولم تتفاعل معه لا سيما مجلس النواب العراقي، فضلا عن ذلك فإن الموضوع يعنى بنقل جثامين عراقيين متوفين بمرض السرطان من لبنان إلى ذويهم في العراق".

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سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن عدم اعطاء موافقة لإعادة جثامين عراقيين من بيروت
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