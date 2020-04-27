الصحة تعلن تسجيل 27 اصابة وتؤكد شفاء 23 مصاباً من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 27 اصابة بفايروس كورونا في العراق، مؤكدة شفاء 23 مصاباً وتسجيل وفاة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( ٢٧) إصابة في العراق موزعة بواقع: بغداد/ الرصافة: ٢، بغداد/ الكرخ: ٥، مدينة الطب: ١، النجف الأشرف: ١، البصرة: ١، المثنى: ٧، السليمانية: ٣، اربيل: ٧"، مؤكدة أن "الوفيات بلغت حالة واحدة في النجف".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل ٢٣ حالة شفاء، بواقع، بغداد/ الرصافة: ٢، مدينة الطب : ١، النجف الأشرف: ١، البصرة : ٨، واسط: ٢، ميسان: ١، ذي قار: ٦، اربيل: ٢"، مشيرا الى أن "مجموع الإصابات بلغت: ١٨٤٧، ومجموع الوفيات: ٨٨، ومجموع حالات الشفاء بلغت: ١٢٨٦".