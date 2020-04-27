تدمير ثلاث مضافات ونفقين لـ"داعش" الارهابي بين ديالى وصلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، تدمير ثلاث مضافات ونفقين تابعة لتنظيم "داعش" بعملية عسكرية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان إن "أبطال الجيش العراقي وبمشاركة التشكيلات الساندة من الشرطة والحشد الشعبي، نفذوا عملية عسكرية واسعة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، من 4 محاور رئيسية لتعقب الخلايا الارهابية لعصابات داعش في منطقة مطيبيجة (حاوي العظيم) والقرى المحاذية للحدود بين ديالى وصلاح الدين وسامراء".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات ونفقين وزورق وعبوة ناسفة تحت السيطرة"، مشيراً إلى أن "العملية التي لا تزال مستمرة تأتي لأنهاء اي وجود لتلك الخلايا وتدمير مضافاتها وتامين الحدود الادارية الفاصلة بين المحافظتين".