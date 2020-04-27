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اعتقال مسؤول الاعدامات في "داعش" الارهابي قرب الدجيل


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن اعتقال مسؤول الاعدامات في "داعش" الارهابي قرب قضاء الدجيل.

وقالت الخلية في بيان انه "خلال عملية نوعية، تمكنت قوة من قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الاعدامات في داعش".

واضافت ان "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل"، مشيرة الى انها "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية كافة".

 

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