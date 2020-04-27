صحة الكرخ تعلن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية صحة الكرخ، الاثنين، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حي الفرات، مؤكدة على ضرورة عزل الحي وبالتحديد محلة ٨١٣ وعدم السماح بالخروج والدخول اليها.

وقالت المديرية في بيان تم "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حي الفرات من اقارب العائلة التي تم تشخيصها يوم امس"، مؤكدة بالقول، "صار لزاماً عزل منطقة حي الفرات وبالتحديد محلة ٨١٣ وعدم السماح بالخروج منها والدخول اليها".

ودعت المديرية، "نهيب بجميع المواطنين الذين اختلطوا بأي فرد من العوائل المصابة مراجعة المركز الصحي في المنطقة لأخذ المسحات وإرسالها الى المختبر"، لافتة الى أن "كلما كان التشخيص مبكراً كلما كانت فرص الشفاء اكبر واسرع".

يشار الى أن صحة الكرخ أعلنت، امس الاحد، عن تسجيل ست اصابات جديدة بكورونا، مشيرة الى أن المصابين من عائلة واحدة ومن سكنة حي الفرات.