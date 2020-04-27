تحقيق العمارة تصدق أقوال أربعة متهمين بـ"التسليب"

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، تصديق محكمة تحقيق العمارة أقوال أربعة منتسبين لمديرية شرطة ميسان متهمين بـ"التسليب".

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن "محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية صدقت أقوال ‏أربعة منتسبين لمديرية شرطة محافظة ميسان قاموا بنصب سيطرة وهمية في الطريق ‏المؤدي لمحافظة البصرة وتسليب مبلغ قدره مليار و650 مليون دينار ‏عراقي من أشخاص قادمين من البصرة، حيث يعود المبلغ إلى شركة صينية".

وأضاف البيان، أن "المتهمين الاربعة اعترفوا ‏أمام قاضي محكمة تحقيق العمارة بقيامهم بتسليب المبلغ المذكور مع مجموعة أخرى من ‏المتهمين صدرت بحقهم أوامر قبض مستخدمين بجريمتهم سيارة حكومية"، مشيراً إلى أن "قاضي تحقيق العمارة قرر توقيف المتهمين وفق المادة 441 ‏ق.ع".‏