بالتزامن مع دعوات اخراج الحشد.. الكشف عن تحركات لـ”داعش” الارهابي في 4 محافظات

أكد عضو مجلس محافظة الانبار القيادي في الحشد العشائري غانم العيفان، الاثنين، عن وجود تحركات لخلايا داعش الارهابي في صحراء غرب الانبار وذلك بالتزامن مع بعض المطالبات السياسية الداعية لاخراج الحشد الشعبي من المحافظة.

وقال العيفان في تصريح صحفي إن “خلايا عصابات داعش الإرهابية بدأت تنشط بشكل ملحوظ في محافظتي الانبار وكركوك ومثلث ديالى وصلاح الدين”، محذرا من “نشاط لخلايا داعش النائمة في تلك المناطق”.

وأضاف أن “تهديدات داعش الارهابي لا تشكل مخاوف متقدمة في المعادلة الامنية ولكن عملية بقاء تلك الخلايا دون معالجة ستكون له تأثيرات سلبية على الوضع الأمني”.