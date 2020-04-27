الحشد الشعبي يعلن قطع تحركات الإرهابيين في ديالى

نفذ اللواء 22 في الحشد الشعبي، الاثنين، عملية امنية لملاحقة فلول “ داعش” الارهابي في ديالى، فيما تم مسك خط الصد غرب المحافظة لمنع تحركات الإرهابيين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، “قوة من اللواء 22 شرعت بالصفحة الأولى من عملية مسك خط الصد غرب ديالى”.

وأضاف البيان، أنه ”تم تفتيش قرى البوصلي والعركرب الدراويش وسقط بين محافظتي صلاح الدين وديالى وتأمينها من خلايا داعش”، لافتا الى ان “العملية جاءت لمسك خط الصد غرب ديالى ومنع تحركات داعش وتسللها لاستهداف أمن المحافظة “.