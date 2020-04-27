الأخبار

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة


أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل عملية الضبط التي نفذتها في مديرية تربية محافظة نينوى، مشيرة إلى ضبط كلٍّ من المدير العام للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها بموجب مذكرة قضائية، أشارت إلى "انتقال فريق من مديرية تحقيق نينوى إلى مديرية تربية المحافظة"،

مبينةً أن "الفريق تمكن من ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، فضلاً عن متهمين اثنين في المديرية هما مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ وذلك لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدوياً عبر التعاقد مع مصرف أهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين".

وتابعت الدائرة ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقيِّ، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق".

يشار إلى أن الهيئة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط مخازن ومعامل تستعمل لإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحقيق العمارة تصدق أقوال أربعة متهمين بـ"التسليب"
نائب عن الفتح للكاظمي: تعامل بالمسطرة مع المرشحين وإلا سنرد باسلوب السنة والكرد
القدو يشيد بايقاف مستحقات الاقليم ويعده "خطوة مهمة" لان حكومة كردستان "تمادت"
بالتزامن مع دعوات اخراج الحشد.. الكشف عن تحركات لـ”داعش” الارهابي في 4 محافظات
الحشد الشعبي يعلن قطع تحركات الإرهابيين في ديالى
مسؤول أميركي: كورونا سيثير الرعب في الشهرين المقبلين
تصديق اقوال متهمين عن جريمة تزوير كفالات لمتهمين
الدفاع المدني يخمد حريقا في مباني تجارية محاذية للبنك المركزي
النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير عام تربية نينوى وكالة
الجبهة التركمانية: اوقفنا صفقة لارجاع كركوك الى الكرد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك