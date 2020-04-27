الجبهة التركمانية: اوقفنا صفقة لارجاع كركوك الى الكرد

كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاثنين، عن إيقاف صفقة إرجاع محافظة كركـوك للكرد خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الكرد مصرين على وزارة سيادية في الحكومة الجديدة.

وقال الصالحي في تصريحات متلفزة إن “المحافظ السابق نجم الدين كريم عندما كان محافظا اساء للمحافظة وقام بإجراء تغيير ديمغرافي متعمد لابعاد العرب والتركمان وهيمن على المحافظة بشكل عائلي لخدمة العائلة الكردية حصرا”.

وأضاف أنه “كانت هناك ثمة تحركات حصلت وكانت هناك نية واضحة لعادل عبد المهدي بارجاع المحافظة الى ادارة كردية لكننا اوقفنـا الصفقة وكشفناها للعلن واوقفت بشكل كامل”، مبينا أن “الكاظمي لم يتعهد الى الكرد لحد الان ان يعيد كركوك الى الإقليم”.

وأشار الصالحي إلى أن “الكتل السياسية وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني يصر بشكل كبير على وزارة سيادية في حكومة الكاظمي على عكس باقي الكتل”.