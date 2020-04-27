الوطني الكردستاني: لن نقبل بتفرد حزب بارزاني بالقرار الكردي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاحد، أن حزبه لن يسمح بتفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمفاوضات مع بغداد تحت اسم المكون الكردي.

وقال خوشنـاو في حديث صحفي إن “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يفرض أسماء على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كما فعلت باقي الاحزاب الكردية”، مضيفا أن حزبه “لن يسمح بأن يتفرد الحزب الديمقراطي بالقرار السياسي مع بغداد باسم المكون الكردي”.

ودعا خوشناو رئيس الوزراء المكلف الى أن “لا يتفاوض مع حزب معين على حساب تهميش بقية الاحزاب الكردية الأخرى”.