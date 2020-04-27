الزاملي: سأترك السياسة اذا جرت الانتخابات المبكرة .. وعبد المهدي نزيه

كشف القيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي، الاثنين، عن وجود رغبة بين اغلبية الكتل السياسية لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، فيما وصف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بـ”النزيه”.

وقال الزاملي في حوار متلفز إنه “لن تكون هناك انتخابات مبكرة لأن هناك شبه رغبة بين اغلبية الكتل السياسية على عدم تمرير موضوع الانتخابات المبكرة”.

وأضاف، أنه “لن ادخل السياسة اذا مضى هذا الامر (الانتخابات المبكرة)”، مشيرا إلى ان “الكتل تركت قانون الانتخابات معلقا ولن يمرروه”.

من جانب آخر وصف الزاملي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بأنه “نزيه لكن ادارته كانت مربكة بسبب الفريق الذي حوله”، متوقعا “استمرار عبد المهدي بمنصبه اذا فشل الكاظمي بمهمته”.