الأمن النيابية تحذر من مخططات تقف وراء دعوات سحب الحشد الشعبي

اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي, الاثنين, مطالبة بعض الأطراف السياسية بسحب الحشد الشعبي من صحراء الانبار افراغ للحدود ووجود نيات لاعادة داعش للانبار , محذرا تلك الأطراف من الانصياع الى المخططات الرامية الى استمرار زعزعة البلاد.

وقال عليوي في تصريح صحفي ، إن “تكرار بعض الأطراف السياسية السنية المطالبة بسحب قطعات الحشد الشعبي من القائم والحدود السورية تقف خلفها غايات واهداف امنية”, مبينا ان “من الأهداف هي استمرار حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق من خلال افراغ الحدود من الحماية والمراقبة الأمنية التي يقوم بها الحشد الشعبي والجيش العراقي”.

وأشار إلى أن “إعادة تكرار هذه المطالبة ليس بالجديد فكلما سادت خلافات سياسية تظهر مثل هكذا مطالبات التي ترغب ببقاء الامريكان وإعادة داعش في الصحراء واستخدامه كورقة ضغط سياسية”.