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وزير الصحة: بهذا الموعد سيتم تخطي ذروة كورونا ومن المحتمل العودة للحظر الشامل


توقع وزير الصحة جعفر علاوي، الاثنين، تخطي ذروة كورونا بشكل كامل في نهاية ايار المقبل، فيما اشار الى انه ﻣﻦ المحتمل اﻟﻌﻮدة ﻹﺟﺮاءات ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﻗﺎل ﻋﻼوي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إن "اﻟﻌﺮاق ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ دول أوروﺑﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺣﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ المتاعب ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻷزﻣﺔ",

مبينا اﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺘﺰام المواطنين ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت؛ ﺳﻨﺘﺨﻄﻰ ذروة اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر المقبل".

واضاف ان "اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻧﺘﻤﻨﺎه ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ هو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء"، مشيرا الى ان "اﻟﻌﺮاق واﻷردن ﺳﺠﻼ ﻣﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ المرض".

وتابع انه "من المحتمل اﻟﻌﻮدة ﻹﺟﺮاءات ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺸﺎﻣﻞ إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮروﻧﺎ"، موضحا ان "اﻟﻮزارة ﺗﺮاﻗﺐ وﺿﻊ اﻟﺸﺎرع وﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت".

واكد علاوي انه "ﻣﻊ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺘﺠﻮال؛ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ المواطنين اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮارات وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﺮﻗﻢ 55، لمواصلة ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح"، لافتا الى انه "ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺴﺠﻴﻞ اﺻﺎﺑﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻌﺪل اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺪ ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات المشددة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل، وإﻏﻼق اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﺪل اﻷوﺿﺎع اﻟﻰ اﻷﺳﻮأ".

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