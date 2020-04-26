اجتماع "حاسم" بمنزل العامري بين القوى الشيعية والكاظمي

تعقد القوى الشيعية، مساء اليوم الاحد، اجتماعاً مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لبحث ملف مرشحي تشكيلته الوزارية الجديدة.

وقال النائب عن ائتلاف الفتح فاضل جابر شنين في حديث صحفي ان الاجتماع سيعقد في منزل رئيس تحالف هادي العامري بحضور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

واضاف ان الاجتماع سيناقش التغيرات التي إجراها الكاظمي على الكابينة الوزارية خصوصا الوزراء الذين تم ترشيحهم.

ولفت الى ان الاجتماع "سيحسم موقف القوى الشيعية من حكومة الكاظمي".

وكانت القوى الشعية منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة لاستبدال أسماء في قائمة مرشحين عرضت عليهم تخص التشكيلة الحكومية.

وابلغ قيادي شيعي ان القوى الشيعية أكدت في اجتماعها الأخير مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفض إعادة ترشيح عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ومنهم وزراء في الحكومة المستقيلة الحالية، بالإضافة إلى مرشحين آخرين في حكومات سابقة.

وأضاف أن "رؤساء الكتل السياسية الشيعية سلموا الكاظمي عددا من الملاحظات على المنهاج الحكومي والكابينة الوزارية، بالإضافة إلى منحه مهلة 48 ساعة للرد على ملاحظات واعتراضات الكتل على أسماء المرشحين للكابينة الوزارية".

وأشار المصدر، إلى أن "رئيس الوزراء المكلف ابلغ القوى الشيعية استعداده لتغيير أسماء بعض المرشحين للكابينة الوزارية، على رأسهم المرشحين لوزارتي الشباب والرياضة والخارجية".