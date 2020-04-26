التعليم العالي: انتهاء الفصل الدراسي الأول اليوم والفصل الثاني يبدأ السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الجامعات والكليات كافة، اليوم الأحد، فيما أشارت إلى أن الفصل الثاني سيبدأ السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان "اليوم ينتهي الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الجامعات والكليات كافة الحكومية والأهلية وللدراستين الصباحية والمسائية وحسب التقويم الجامعي الذي أعلنت عنه الوزارة سابقا".

وأضحت الوزارة، أن "موعد بداية الفصل الدراسي الثاني فسيكون يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٥/٢ ويتم استمرار العمل بنظام التعليم الالكتروني بسبب استمرار حظر التجوال والتعطيل الاجباري ولمدة ١٣ اسبوعا من ضمنها امتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية السنة للنظام السنوي) ويكون موعد اداء امتحانات الفصل الدراسي الاول (للنظامين الفصلي والمقررات) او امتحان نصف السنة (النظام السنوي) بعد انتهاء حظر التجوال واستئناف الدراسة ويترك مرونة للجامعات بتحديد الموعد ووضع الجداول الامتحانية".

وتابعت، "اما الجامعات التي كانت مستمرة بالدوام (الموصل،الانبار، تكريت، كركوك، سامراء، فلوجة، نينوى، تلعفر، حمدانية، التقنية الشمالية) فيستمر التعليم الالكتروني للفصل الدراسي الثاني وايضا يتم تحديد امتحانات لهم عند عودة الدوام وحسب صلاحية رئاسة الجامعات".