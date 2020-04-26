الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا اليوم في العراق

اعلنت وزراة الصحة، الاحد، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وفي بيان لها، أكدت الوزارة على تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين.
وهذا نص الموقف اليومي الصادر عن وزارة الصحة:
- تم فحص (٣٠٧٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧١٤٧١)
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٧
بغداد/ الكرخ: ٨
مدينة الطب: ٤
البصرة: ٨
ميسان: ٢
بابل: ١٠
المثنى: ٧
صلاح الدين: ١
- الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطب
- الشفاء: ٣٩ حالة، وكما يلي
بغداد/ الكرخ: ١
مدينة الطب : ٥
النجف الأشرف: ٩
السليمانية: ٢
البصرة : ١٨
ميسان: ٤
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha