الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا اليوم في العراق

اعلنت وزراة الصحة، الاحد، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.​

وفي بيان لها، أكدت الوزارة على تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين.

وهذا نص الموقف اليومي الصادر عن وزارة الصحة:

- تم فحص (٣٠٧٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧١٤٧١)

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٧

بغداد/ الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٤

البصرة: ٨

ميسان: ٢

بابل: ١٠

المثنى: ٧

صلاح الدين: ١

- الوفيات : حالة واحدة في مدينة الطب

- الشفاء: ٣٩ حالة، وكما يلي

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب : ٥

النجف الأشرف: ٩

السليمانية: ٢

البصرة : ١٨

ميسان: ٤