خلية أزمة الديوانية تقرر رفع حظر التجوال جزئيا وتحدد أوقات الدوام

أصدرت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في الديوانية، الأحد، مجموعة من القرارات بينها رفع حظر التجوال جزئيا وتحديد ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومية.

وقالت الخلية في بيان ، إنها "عقدت في محافظة الديوانية، اجتماعها الدوري وقررت عدة فقرات منها، توجيه الأجهزة الأمنية بمنع أي تجمعات في المزارات والأضرحة والمساجد او المقاهي والمطاعم، وتكليف مفارز من الشرطة تعمل على نشر الوعي والثقافة الصحية والوقائية في الأسواق والتجمعات".

وأضافت ، "تقرر ايضا إغلاق المنافذ الحدودية والطرق النيسمية بشكل تام لضمان حفظ سلامة المواطنين وصحتهم، والسماح بمرور شاحنات نقل المواد الغذائية والبضائع فقط، وتخويل مدراء الدوائر الحكومية من تقدير الحالة لدوام موظفيهم على أن لا تتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة، لإنجاز معاملات المواطنين، عدا الأجهزة الأمنية والصحة والدوائر الخدمية (البلديات، البلدية، الماء، المجاري، الكهرباء)، تماشيا مع قرارات خلية الأزمة المركزية".

وتابع، "وايضا تشكيل جامعة القادسية لجنة أكاديمية تضم خبراء مختصين لتقديم دراسة أسبوعية مفصلة تضم توصيات الآثار الطبية والاقتصادية والاجتماعية ل‍خلية الأزمة، ودعوة المؤسسات الإعلامية المحلية والوطنية لزيادة بث برامجها التوعوية والارشادية باستضافة ذوي الاختصاص لنشر الثقافة الصحية والوقائية بين المواطنين، ودعوة المواطنين الى اسناد خلية الأزمة بتفعيل قراراتها والحفاظ على التباعد الاحترازي الوقائي لضمان سلامتهم والحد من انتشار الوباء".

واشارت الى أنه "تقرر ان يكون الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة حتى الواحدة ظهرا، ورفع حظر التجوال من السادسة صباحا حتى السادسة مساءا، بحسب تعليمات خلية الأزمة المركزية، فضلا عن عدم السماح للمواطنين مراجعة الدوائر الحكومية والصحية مالم يتم الالتزام بتطبيق شروط السلامة الصحية وخاصة ارتداء الكمامات والكفوف، وايضا عدم السماح لباصات نقل الركاب بالتنقل لضمان سلامة وصحة المواطنين".