صحة ذي قار تعلن شفاء ست حالات مصابة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد، شفاء ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان إن "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت وللمرة الثانية على التوالي سلامة 6 حالات جديدة كانت مصابة بفايروس كورونا حيث كانت نتيجتها سالبة".

وأضاف الجابري، أنه "بعد شفاء هذه الحالات يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية ازمة كورونا ولغاية اليوم هي 41 حالة من بين 63 حالة إصابة سجلتها المحافظة".