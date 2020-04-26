حالة شفاء وعدم تسجيل إصابة جديدة بكورونا في كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، عن خلوها من تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مشيرة الى تماثل احد المصابين لديها للشفاء.

وقالت الدائرة في بيان إن "المحافظة لم تُسَجل اليوم أية حالة إصابة ب‍فيروس كورونا المُستجد، علماً أن الجهات الصحية المُختصة في الدائرة أرسلت 65عينة للفحص المختبري لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها سليمة وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس".

وأضافت الدائرة، أن "المُصاب من محافظة بابل، البالغ من العمر 75 عاماَ قد تماثل للشفاء، وتتم الآن تهيئة بعض الأمور الخاصة بمُغادرته ردهة الحُمَيات في المدينة الطبية".