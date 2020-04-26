وزير الإعمار والإسكان يسخر من الية تشكيل الحكومة ويشبهها بـ"تحميل برنامج موبايل"

سَخر وزير الإعمار الإسكان بنكين ريكاني، الأحد، من آلية تشكيل الحكومة، مشبها العملية بـ "تحميل برنامج موبايل على جهاز ذات ذاكرة قليلة".

وقال ريكاني في منشور له على فيس بوك إن "حال تشكيل الحكومات العراقية كحال من يقوم بتحميل برنامج بحجم كبير على موبايل بذاكرة قليلة وبعد ساعات من التحميل تأتي الرسالة بان الذاكرة لاتكفي".

وأضاف ريكاني، أن بعد ذلك "وبدلاً من زيادة الذاكرة او البحث عن برنامج اقل حجماً يقومون بالضغط على زر اعادة المحاولة".