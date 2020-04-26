مصرع رجل وزوجته وانقاذ اطفالهم الستة بحريق في النجف

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، عن مصرع رجل وزوجته وانقاذ اطفالهم الستة بحريق في المحافظة.

وقال الياسري في بيان ان "في محافظة النجف وتحديدا ناحية القادسية تعرضت عائلة نجفية لحادث حرق مؤسف ومروع فقد على أثرها ابويّ هذه العائلة"، مبينا انه "تم انقاذ ابناؤهم الستة بأعمار مختلفة".

واوعز الياسري بـ"اجراء عقد لابن الكبير لتامين معيشة للعائلة فضلا عن تامين راتب رعاية الاجتماعية تحميهم من هذا الظرف العصيب"، مقدما شكره "لوزير الشؤون الاجتماعية لصرف الرواتب للعائلة المنكوبة بشكل عاجل وسريع".