الديوانية: توزيع رواتب دوائر فك الارتباط غداً وبعده

أعلن المعاون المالي لمحافظ الديوانية محمد الجبوري، الأحد، أنه سيتم توزيع رواتب منتسبي دوائر فك الارتباط غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقال الجبوري، إنه "تم ورود إشعار الرواتب، وسيتم توزيع رواتب دوائر فك الارتباط وكالاتي: التربية، الزراعة، دوائر العمل والشؤون الاجتماعية، الشباب، دوائر وزارة البلديات والإسكان، ديوان المحافظة، يوم غد الاثنين".

وأضاف الجبوري في بيان ، أنه "سيتم توزيع رواتب منتسبي الصحة بعد غد الثلاثاء".