الأخبار

القبض على "داعشي" في أيمن الموصل


أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، إلقاء القبض على ارهابي في "داعش" بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، مبينة أنه عمل في ما تسمى بـ"الحسبة" أثناء سيطرة التنظيم على الموصل.

وقال إعلام الوزارة، إن "فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع ل‍قيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات استخبارية ومن خلال المتابعة المستمرة، ألقى القبض على الداعشي ( ا ف م ي ) في حي الاقتصاديين بالجانب الأيمن من الموصل".

وأضاف إعلام الوزارة في بيان أن "الإرهابي كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الإعمار والإسكان يسخر من الية تشكيل الحكومة ويشبهها بـ"تحميل برنامج موبايل"
المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يعلن بدء مفاوضات الانسحاب الأمريكي الكامل في يونيو المقبل
مصرع رجل وزوجته وانقاذ اطفالهم الستة بحريق في النجف
الديوانية: توزيع رواتب دوائر فك الارتباط غداً وبعده
القبض على "داعشي" في أيمن الموصل
ثمانية اصابات جديدة .. صحة البصرة تعلن الموقف الوبائي في المحافظة
طائرة عراقية تتوجه الى الصين لجلب شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية
حلبجة تعلن خلوها من اية اصابة بكورونا
دعوات لفتح تحقيق بعقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وايقافه فورا
صحة الكرخ تسجل ست اصابات جديدة بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك