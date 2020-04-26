طائرة عراقية تتوجه الى الصين لجلب شحنة كبيرة من المستلزمات الطبية

اعلنت وزارة النقل، الاحد، عن انطلاق الرحلة الاستثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى الصين الشعبية بعد توديع الفريق الصيني الطبي في مطار بغداد الدولي.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان ان "اليوم الأحد انطلقت الرحلة الاستثنائية للطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى الصين الشعبية بعد توديع الفريق الصيني الطبي في مطار بغداد الدولي بحفل رسمي نظمته النقل بحضور السفير الصيني زانگ تاو في العراق والعديد من وسائل الاعلام عرفاناً وتقديراً لما قدموه خبراء الصين خلال 50 يوماً من دعم وتدريب وأرشاد للملاكات الطبية العراقية والتي ساعدت العراق بشكل كبير على محاربة الفايروس بطرق سليمة وبوقت مبكر".

واضاف ان "الوفد غادر على متن الطائرة التي تحمل الطراز B777/YI-AQZ من مطار بغداد الدولي متوجهاً الى جمهورية الصين ضمن رحلة استثنائية مجاناً من الناقل الوطني"، مشيراً الى ان "الرحلة ستستغرق حوالي 36 ساعة ذهاباً واياباً مسيرة بطواقم عراقية".

وتابع ان "الطائرة ستحمل عند عودتها شحنة تبرعات كبيرة تزن ما يقارب الـ50 طن تضم العديد من المستلزمات الطبية والوقائية التي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية للخروج مضياً من هذا الوباء".

يذكر أن الوفد الطبي المتخصص لمواجهة فايروس كورونا وصل الى العراق بتاريخ 7/ اذار/2020 برحلة خاصة مجانية علي متن الطائرة الأخضر استغرقت 36 ساعة لتقديم المساعدات ضمن وقفة تضامنية قدمتها جمعية الصداقة العراقية الصينية الى الشعب الصيني الصديق، حيث بادرت بعدها الحكومة الصينية برد الجميل عن طريق إرسال مساعدات وفريق طبي يضم خبراء متخصيين واجهزة حديثة بعنوان التبرع إلى الشعب العراقي لمواجهة التحدي الحالي ضد الفايروس لتثبت الصين مدى قوة علاقة صداقتها مع العراق.