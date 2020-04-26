دعوات لفتح تحقيق بعقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وايقافه فورا

دعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الاحد، هيئة النزاهة والادعاء العام الى فتح تحقيق والايقاف الفوري لعقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مطالبا بمحاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء.

وقال العكيلي في حديث صحفي ان "وزارة العمل قامت بالتعاقد مع احدى الشركات للضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية من الفقراء"، مبينا انه "تم المباشرة بقطع مبلغ مقداره ٢٠٠٠ دينار من كل شخص فقير ليصل المبلغ شهريا بحدود الـ١٠مليار دينار".

واضاف العكيلي ان "الوزارة قامت بتسليم تلك الشركه مبلغ شهرين اي ٢٠ مليار دينار، دون ان تقدم اي خدمات صحية، اوحتى اعلام المشمولين بذلك، مامعناه ان الشركه تستلم المبالغ الشهرية والبالغه كل شهر ١٠ مليار بدون تقديم اي خدمة، والفقراء لاعلم لهم بموضوع الرعاية الصحية"،

لافتا الى ان "هذا الامر يستوجب تحقيق فوري من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام والايقاف الفوري للعقد الحالي ومحاسبة المقصرين باحالتهم للقضاء".