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وفد الخبراء الصيني يغادر بعد 50 يوماً من وصوله العراق


أعلن السفير الصيني لدى بغداد، تشانغ تاو، السبت (26 نيسان 2020)، مغادرة وفد الخبراء الصيني بعد 50 يوماً من وصوله الى العراق، وتقديم مساعدات على ثلاث وجبات.

وقال تاو في مؤتمر صحفي مع وزير النقل العراقي، عبد الله لعيبي، بمطار بغداد الدولي، إن "الفريق الثاني المرسل من قبل الجانب الصيني، خلال الـ 50 يوماً، زار تسع محافظات عراقية، ودرب أكثر من 1000 عراقي".

وأضاف، أن "الفريق أنشأ مختبراً متخصصاً، وغرفة جهاز أشعة، وجهاز اتصال فديوي".

وأوضح، أن "الفريق قدم خدمات استشارية على الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الصحية في العراق"، مشيراً إلى أن "التواصل سيتم عبر شبكة الإنترنيت، مع الكوادر الصحية العراقية".

وكان السفير الصيني لدى بغداد تشانغ تاو، قد كشف، الاثنين (20 نيسان 2020)، تفاصيل زيارة أجراها فريق خبراء صيني الى 9 محافظات عراقية، فيما تحدث عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال تشانغ تاو في تصريح صحفي خلال وصول المساعدات الصينية الى العراق، في مطار بغداد الدولي، إن "المساعدات المقدمة من بلاده إلى العراق لم تقتصر فقط على المساعدات المادية"، مشيراً إلى أن "الأهم من ذلك هو جلب الخبراء".

وأوضح، أن "فريق الخبراء الصيني زار 9 محافظات عراقية مختلفة وشارك خبراته مع الكوادر الموجودة فيها".

وأشار إلى أن "الفريق أجرى خلال الأشهر الماضية 27 دورة تدريبية لملاكات الصحة العراقية، ودرب أكثر من ألف شخص".

وتابع: "نجحنا في مساعدة العراق وإقامة مختبر جديد فيه يساعد على تشخيص المصابين بفيروس كورونا".

وبين، أن "فيروس كورونا يعدّ عدواً مشترك، ولهذا علينا أن نبذل جهوداً مشتركة"، مؤكداً أن "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية حققت نتائج إيجابية".

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