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محافظ كربلاء يحدد أوقات حظر التجوال بالمحافظة


حدد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، أوقات حظر التجوال في المحافظة، فيما أكد أنه ستبدأ اجراءات التسهيلات المقننة لحركة المواطنين يوم غد.

وقال الخطابي في بيان  إن "حظر التجوال سيكون فاعلاً ومشدداً بعد الساعة السابعة مساءً ومنع كافة اشكال التجمعات اثناء وقت تسهيل حركة المواطنين".

وأضاف أن "الدوام الرسمي سيبدأ من يوم غد بنسبة ٢٥%مع التزام الدوائر بعمليات التعقيم قبل وبعد الدوام الرسمي".

وأوضح الخطابي، أن "إجراءات التسهيلات المقننة لحركة المواطنين ستبدأ من يوم غد من الساعة السادسة صباحاً وحتى السابعة مساءً، مع الالتزام بإجراءات السلامة"، لافتاً إلى "الاستمرار بغلق كافة المنافذ الخارجية للمحافظة".

وشدد محافظ كربلاء، على أن "أي مواطن كربلائي قادم من خارج المحافظة سيخضع للحجر الصحي".

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