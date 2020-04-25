القبض على سارق صيرفة في بغداد بحوزته أكثر من 70 مليون دينار

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، السبت، إلقاء القبض على شخص سرق مكتب صيرفة في منطقة الزعفرانية وضبط مبلغ يفوق 70 مليون دينار بحوزته.

وقال إعلام المديرية في بيان، إن "دوريات شرطة نجدة الزعفرانية نفذت واجباً مشتركاً مع الشرطة الاتحادية وعدد من الأجهزة الأمنية الأخرى، حيث تمكنت من إلقاء القبض على سارق قام بسرقة صيرفة ضمن منطقة الزعفرانية شارع المعه".

وأوضح البيان، أن "ذلك جاء بعد معلومات دقيقة عن مكان تواجد الشخص المذكور أعلاه ضمن منطقة الزعفرانية .الشموخ محلة ٩٦٤، حيث ضبط بحوزته على المسروقات (49،677،000 دينار، و19،620 دولاراً ولابتوب)"، مشيرةً إلى "تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق".