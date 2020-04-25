الصحة تعلن تسجيل 55 اصابة و20 حالة شفاء من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل ٥٥ إصابة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أشارت إلى تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزارة الصحة والبيئة تؤكد على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتوصيات الحماية الشخصية والمجتمعية وخطورة التراخي في تطبيق توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا مما قد يؤدي الى حدوث حالات تفشي وبائي".

وأضافت أنه" تم فحص (١١٠٤) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق (عدا كردستان) لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٨٢٢٤)".

وأشارت إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم (٥٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٩

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب: ٣

البصرة: ١٢

المثنى : ٢

ذي قار: ٣

السليمانية: ٢

دهوك: ٢

اربيل: ١

وأشارت إلى "عدم تسجيل أية حالة وفاة"، مؤكدة أن "حالات الشفاء بلغت ٢٠ حالة، وكما يلي:-

النجف الأشرف: ٤

السليمانية: ٢

اربيل: ١

البصرة : ١١

ذي قار: ٢

وأكدت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٧٦٣، فيما بلغ مجموع الوفيات ٨٦ حالة، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغ ١٢٢٤".