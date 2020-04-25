الأخبار

التربية تعلن عن المواضيع المحذوفة للتعليم المسرع


أﻋﻠﻨﺖ وزارة التربية عن المناهج المحذوفة من مناهج اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع .

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المناهج ﺑﺎﻟﻮزارة اﺳﺮاء ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﺖ ﺑﻪ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إن "المديرية أﻋﺪت ﺧﻄﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﺬف المواضيع المختصة ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع ﺿﻤﻦ المراحل المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)".

واضافت انه "ﺗﻢ ﺣﺬف المواضيع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع ﻣﻦ المستوى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، إذ ﺗﻢ ﺣﺬف الوحدتين اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻮﺣﺪات: 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15 من اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"، مشيرة الى ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻟﻮﺣﺪات: 11 و 12 و 13و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و19 و20 ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺬف الفصلين اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت".

وتابعت ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل: اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ، واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ الفصلين 10 و11 واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ الفصلين 12 و13".

وبينت اﻧﻪ "ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت، إذ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺿﻮع (ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮاق 3113 ﺻﻔﺤﺔ)، وﺣﺬف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ 11 ﺻﻔﺤﺔ)، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (10 ﺻﻔﺤﺎت)، وﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ 16 ﺻﻔﺤﺔ)".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد المهدي يتلقى اتصالا من امير الكويت
التربية تعلن عن المواضيع المحذوفة للتعليم المسرع
الصحة تعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق
الناطق باسمه: القائد العام لم يوافق على البيان الصادر بشأن ألوية الحشد الشعبي
الكشف عن إجراءات حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في دهوك
الخارجية تعلن تسجيل ثلاث وفيات وخمس اصابات لعراقيين في الخارج
الصحة العالمية تنفي انتشار نوع جديد من كورونا في العراق
شفاء تسعة مصابين من كورونا في النجف
بعد وفاة شاب بفيروس متطور.. تحذير من دخول "كورونا الاوروبي" للعراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك