التربية تعلن عن المواضيع المحذوفة للتعليم المسرع

أﻋﻠﻨﺖ وزارة التربية عن المناهج المحذوفة من مناهج اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ بالمرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع .

وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم المناهج ﺑﺎﻟﻮزارة اﺳﺮاء ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﺖ ﺑﻪ ﻟ "اﻟﺼﺒﺎح": إن "المديرية أﻋﺪت ﺧﻄﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﺬف المواضيع المختصة ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع ﺿﻤﻦ المراحل المنتهية ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)".

واضافت انه "ﺗﻢ ﺣﺬف المواضيع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المسرع ﻣﻦ المستوى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، إذ ﺗﻢ ﺣﺬف الوحدتين اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻮﺣﺪات: 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15 من اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"، مشيرة الى ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ اﻳﻀﺎ اﻟﻮﺣﺪات: 11 و 12 و 13و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و19 و20 ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺬف الفصلين اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت".

وتابعت ان "اﻟﺤﺬف ﺷﻤﻞ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻮل: اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ، واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ الفصلين 10 و11 واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ الفصلين 12 و13".

وبينت اﻧﻪ "ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت، إذ ﺗﻢ ﺣﺬف اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺿﻮع (ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺮاق 3113 ﺻﻔﺤﺔ)، وﺣﺬف اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ 11 ﺻﻔﺤﺔ)، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (10 ﺻﻔﺤﺎت)، وﺣﺬف ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻲ 16 ﺻﻔﺤﺔ)".