الصحة تعلن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( ٢٤١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٦٧٢٩٣)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم ( ٣١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة ٧

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ٥

البصرة ٢

بابل ٣

صلاح الدين ١

المثنى ٢

كربلاء ٢

السليمانية ١

دهوك ٣

وأوضحت أن "الوفيات ثلاث حالات موزعة كالتالي:

حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة

حالة وفاة واحدة في مدينة الطب

حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى

وأشارت إلى أن "حالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة ، وكما يلي

بغداد/ الرصافة ٦

بغداد/ الكرخ ١

مدينة الطب ٤

النجف الأشرف ٩

السليمانية ٢

اربيل ١

البصرة ٤

بابل ٢

ذي قار ٤

وتابعت الوزارة، أنه "بهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي ١٧٠٨، ومجموع الوفيات٨٦، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٢٠٤".