الصحة العالمية تنفي انتشار نوع جديد من كورونا في العراق

نفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم اسماعيل، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الأنباء حول انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة"، مؤكداً "عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم".

وشدد اسماعيل على "ضرورة معاقبة المروجين بوجود نوع جديد من كورونا".

وكانت دائرة صحة المثنى حذرت، اليوم الجمعة، من دخول مرض كورونا "الاوروبي المتطور" الى البلاد، واصفة اياه بأنه "الاشد خطورة"، وذلك بعد اعلانها وفاة شاب بـ"سلالة فيروس متطورة".