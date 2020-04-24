بعد وفاة شاب بفيروس متطور.. تحذير من دخول "كورونا الاوروبي" للعراق

حذرت دائرة صحة المثنى’ اليوم الجمعة، من دخول مرض كورونا "الاوروبي المتطور" الى البلاد، واصفة اياه بأنه "الاشد خطورة"، وذلك بعد اعلانها وفاة شاب بـ"سلالة فيروس متطورة".

وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي، في حديث صحفي "نحذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة"، لافتاً الى أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".

وأوضح المالكي، أنه تم حجر المنطقة التي ظهرت فيها الحالة، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.

وكان محافظ المثنى احمد منفي اعلن في بيان صباح اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر خمسا وثلاثين عاما، مشيرا الى أن الوفاة نتيجة سلالة متطورة.

وكان اطباء عراقيون اشاروا في وقت سابق، الى أن الفيروس المعروف بـ كوفيد19، على انواع ثلاثة هي A B C ، لافتين الى ان المرض الذي دخل العراق هو C الاضعف من بين هذه الانواع .