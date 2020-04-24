الأخبار

بعد وفاة شاب بفيروس متطور.. تحذير من دخول "كورونا الاوروبي" للعراق


حذرت دائرة صحة المثنى’ اليوم الجمعة، من دخول مرض كورونا "الاوروبي المتطور" الى البلاد، واصفة اياه بأنه "الاشد خطورة"، وذلك بعد اعلانها وفاة شاب بـ"سلالة فيروس متطورة".

وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور عون المالكي، في حديث صحفي "نحذر من دخول فيروس كورونا المعروف بالنوع الأوروبي الأشد خطورة للمحافظة"، لافتاً الى أن "هذا النوع من الفيروس ظهرت أعراضه على المصابين مؤخراً".

وأوضح المالكي، أنه تم حجر المنطقة التي ظهرت فيها الحالة، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية. 

وكان محافظ المثنى احمد منفي اعلن في بيان صباح اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر خمسا وثلاثين عاما، مشيرا الى أن الوفاة نتيجة سلالة متطورة.

وكان اطباء عراقيون اشاروا في وقت سابق، الى أن الفيروس المعروف بـ كوفيد19، على انواع ثلاثة هي A B C ، لافتين الى ان المرض الذي دخل العراق هو C الاضعف من بين هذه الانواع .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شفاء تسعة مصابين من كورونا في النجف
بعد وفاة شاب بفيروس متطور.. تحذير من دخول "كورونا الاوروبي" للعراق
ممثل الامام المفدى السيد علي السيستاني يؤكد على التقيّد بنصائح وإرشادات الجهات المختصة بشأن كورونا
غدا.. أمطار في الوسط والشمال تأثرا بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر
بعد الخروج باعداد كبيرة.. مقرر الازمة النيابية يدعو لاعادة حظر التجول الكامل
النجف تعلن تسجيل خمس اصابات بمرض كورونا
خلية الأزمة تلوح بعودة فرض الحظر الشامل
الشيخ جلال الدين الصغير : لا تستهينوا بالنسخة الجديدة لداعش، وتحرروا من اقتصاد النفط بتنمية وتوسيع اقتصاديات الزراعة والصناعة
اندلاع نزاع عشائري مسلح في البصرة
شيخ عشيرة ببابل يناشد الصحة: الاصابات بكورونا في الشيجيرية بارتفاع والاجراءات ضعيفة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك