غدا.. أمطار في الوسط والشمال تأثرا بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، بتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق قادم من البحر الأحمر، يوم غدا السبت، ما يؤدي إلى تساقط أمطار خفيفية في المنطقتين الوسطى والشمالية، اضافة إلى حدوث عواصف رعدية أحيانا وارتفاع بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة التي ترتبط إلى وزارة النقل في بيان إن "البلاد ستتأثر يوم غدًا بمنخفض جوي عميق من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مما يؤدي الى تساقط أمطار خفيفية في المنطقتين الوسطى والشمالية"، منوهة الى "حدوث عواصف رعدية احيانا عدا الاقسام الشمالية من المنطقة الشمالية تكون امطارها متوسطة الشدة".

وتابعت، "يرافق المنخفض رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الى 40-30 كم /س وتشتد في بعض الأماكن الى اكثر من 50كم /س، مسببة تصاعد الغبار في اماكن متعددة من البلاد وفرصة لحدوث عواصف ترابية، فيما تتحول الرياح بعد الظهر تدريجيا وابتداء من الاقسام الغربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة".

وأشارت الى، "ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد بحدود 3-5 درجات"، مبينة انه "يبداء المنخفض بالانحسار تدريجيا خلال الليل وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض يوم الأحد والرجوع الى معدلاتها العامة".