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بعد الخروج باعداد كبيرة.. مقرر الازمة النيابية يدعو لاعادة حظر التجول الكامل


دعا مقرر خلية الازمة النيابية، الجمعة، لاعادة النظر بحظر التجول الجزئي والعمل بالحظر الكامل بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وعدم الالتزام بالتوصيات الوقائية من خلال خروج المواطنين "باعداد كبيرة".

وقال النائب جواد الموسوي، في بيان، "نظرا لاكتشاف اعداد كبيرة من المصابين والمشتبه بهم بمرض الكورونا فيرس، وعدم الالتزام بالحظر الصحي الجزئي وخروج المواطنين باعداد كبيرة بدون الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية وسياسة التباعد بين الاشخاص ادعو وزارة الصحة والبيئة وخلية الازمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لاعادة النظر بقرار فتح الحظر جزئيا واعادة العمل بالحظر الصحي الكامل".

كما طالب الموسوي "بالتشديد على الالتزام باجراءات الوقاية والحماية الصحية وان يكون الحظر الجزئي بفترة لاتتجاوز اليومين اسبوعيا مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة للحماية والوقاية الصحية".

ولوحت خلية الأزمة الحكومية الخاصة لمواجهة جائحة مرض كورونا، في وقت سابق الجمعة، بعودة فرض الحظر الشامل، في حال ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس وخرق الحظر.

وكان وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، شدد امس الخميس، على أن إعادة الحظر الشامل بات "امرا قريبا ومحتملا" جدا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 1677 حالة، أما حالات الشفاء فارتفعت الى 1171 حالة وبقيت الوفيات عند 83 حالة.

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