خلية الأزمة تلوح بعودة فرض الحظر الشامل

لوحت خلية الأزمة الحكومية الخاصة لمواجهة جائحة مرض كورونا، الجمعة، بعودة فرض الحظر الشامل، في حال ارتفاع اعداد المصابين بالفيروس وخرق الحظر.

وقال عضو خلية الأزمة، مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في تصريح صحفي اوردته وسائل اعلام حكومية، إن "المؤشرات والارقام تظهر أن هناك استقرارا وبائيا، لكننا لم ندخل الى المنطقة الآمنة حتى الآن"، مشددا على أن "يكون هناك حذر وترقب وعدم تهاون أمام هذا الفيروس لأنه ما زال فعالا وما زال قادرا على الانتشار".

واضاف، الساعدي "إننا نعتمد على وعي المواطن في احترام فترة ساعات حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً الى الساعة السادسة صباحاً"، مؤكدا على "التعامل مع ساعات رفع الحظر الجزئي من خلال الالتزام بالوصايا الصحية والتباعد الاجتماعي ومنع المخالطة والابتعاد عن التجمعات في الاماكن العامة والمحال التجارية المكتظة".

وحذر الساعدي أن "الخلية إذا لاحظت ارتفاعا بأعداد الاصابات مجدداً، ستراجع الاجراءات وقد نضطر لاعتماد الحظر التام مرة اخرى"، مبيناً ان "سيطرة الملاكات الطبية على الفيروس ضمن حدود قدرة مؤسساتنا الصحية على التعامل معها".

وأشار الى أن "هذا الفيروس لم تسيطر عليه أي دولة في العالم، لذلك لا يمكن التكهن بفترة زمنية لانتهائه ومن المهم جداً الالتزام بالتوصيات لحين انتهاء هذا المرض"، موضحاً أن "الدول بدأت تسيطر على الفيروس ضمن قدرات مؤسساتها الصحية، لذلك بدأت بتخفيف اجراءات حظر التجوال الشامل معتمدة على الوعي المجتمعي بالالتزام التام بالوصايا الصحية والالتزام بأوقات وساعات الحظر الشامل".

وكان وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، شدد امس الخميس، على أن إعادة الحظر الشامل بات "امرا قريبا ومحتملا" جدا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وسجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 1677 حالة، أما حالات الشفاء فارتفعت الى 1171 حالة وبقيت الوفيات عند 83 حالة.