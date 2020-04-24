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صحة كربلاء: ما نزال بمنتصف طريق محاربة كورونا ومن السابق أن ندّعي القضاء عليه


أكد مدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي، الخميس، أن المحافظة ما تزال في منتصف طريق محاربة فيروس كورونا، كما أن من السابق لأوانه جدا أن تدّعي النصر أو القضاء عليه، مترجيا أهالي المحافظة بالاستمرار والإصرار بالعمل أكثر فأكثر وخصوصا المرحلة المقبلة لمحاربة هذا الوباء.

وقال الموسوي في رسالة وجهها ألى ابناء المحافظة  "كنتم وما زلتم الشريك والسند  الأكبر في تنفيذ خطة خلية الأزمة  في كربلاء .فلولا التزامكم وتنفيذكم  للتعليمات الأمنية والصحية لما تحقق ما وصلنا اليه الآن في انخفاض كبير للحالات والاصابات بمرض كورونا".

وأوضح، "لكننا أيها الاحبة لانزال في منتصف الطريق في محاربة هذا المرض الذي انتشر في كل العالم ومن السابق لاوانه جدا ان ندعي النصر أو القضاء عليه لان كثير من الدول التي استهانت وحسبت نفسها قد انتصرت قد عاد إليها وبشدة بعد تخفيف اجراءات الصحة والسلامة والحظر".

ودعا الموسوي، اهالي المحافظة الى أن "التكاتف ملتزمين بالتعليمات الصحية والامنية والحافظ على احبتنا واعزتنا للفترة المقبلة كي نحتفل جميعا بالقضاء على هذا المرض في كل أنحاء بلدنا الحبيب"، مترجيا اياهم بــ"الاستمرار والاصرار بالعمل أكثر فأكثر وخصوصا المرحلة المقبلة  لمحاربة هذا الوباء".

 

وشدد على أن "لا نستعجل النصر الآن الا بعد ان يخلو بلدنا الحبيب بالكامل من هذا الوباء"، مؤكدا بالقول "منا التطبيب والتمريض والسهر والتضحية ومنكم الالتزام بالحظر جهد امكانكم فالنصر بالتكاتف والتعاون".

 

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