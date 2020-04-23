الصحة تعلن تسجيل 46 اصابة وشفاء 25 مصاباً من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 46 اصابة بفايروس كورونا في العراق، مؤكدة عدم تسجيل وفيات وشفاء 25 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( 46) اصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد / الرصافة 14، بغداد / الكرخ 2، مدينة الطب 1، النجف الأشرف 9، ميسان 1، بابل 10، البصرة 7، المثنى 1، صلاح الدين 1".

وأضاف البيان أنه "لم يتم تسجيل وفيات اليوم"، مشيراً الى أنه "تم تسجيل حالات شفاء بواقع: 25 حالة، وكما يلي، السليمانية 4، اربيل 4، النجف 4 ، ديالى 1، البصرة 8، الديوانية 4"، مؤكداً أن "مجموع الاصابات بلغ : 1677، ومجموع الوفيات: 83، ومجموع حالات الشفاء: 1171".