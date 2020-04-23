الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش شمال شرق سامراء

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش شمال شرق مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية .

وذكر بيان للقيادة أن “قوة من فوج طوارى اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي والحركات والإستخبارات والفوج الخامس وبمشاركة اللواء ١٣ التابع إلى الشرطة الإتحادية نفذت عملية دهم وتفتيش شمال شرق سامراء شملت مناطق (العاشق والقادرية) خارج قاطع المسؤولية للبحث عن العناصر الإرهابية المختبئة”.

يشار إلى ان قيادة قاطع عمليات سامراء تُنفذ بين الحين والآخر عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن مطلوبين ولتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع مسؤوليتها في مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا التنظيم الإرهابي.