الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير كبرى في البصرة

نفذ الحشد الشعبي، الخميس، حملة كبرى لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة بمشاركة 480 مقاتلا من اللوائين 7 و41 في الحشد و150 آلية

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي ، أن “اللواءين السابع والحادي والأربعين بالحشد الشعبي نفذا حملة واسعة لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة بمشاركة 480 مقاتلا و اكثر من 150 آلية وزعت على 120 فريقا مشاركا بتنفيذ الحملة”.

وأضاف البيان أن “اللواءين عفرا قضاء المدينة شمال البصرة، و مديرية شرطة محافظة البصرة، وقسم شرطة المدينة، ومديرية بلدية المدينة، وقائم مقامية قضاء المدينة، ومستشفى قضاء المدينة، ومركز الرعاية الصحية في قضاء المدينة، وسوق مركز قضاء المدينة، ومنطقة السوق، ومنطقة البوشاوي، ومنطقة المير عثمان، ومنطقة شارع الهلال”.

واشار الى ان “اللواءين عفرا كذلك مكتب النائب ثورة الحلفي، ومناطق البدران، وحي الشهداء، العلوة، ومنطقة الكصوان، ومنطقة السعيدة، ومنطقة الحيادر، الجلال، ومنطقة النصيري، والچيبوت، ومنطقة الشروق، ومناطق اليعقوب، السواد، الحسين، السعيد، الجبل، علي الهادي”.