رئيس كتلة بيارق الخير : الكاظمي يمر بظروف حرجة جدا .. انصحه بالإنسحاب !

اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الخميس، ان رئيس المكلف مصطفى الكاظمي يمر بضغوط وظروف حرجة للغايــة، داعيا إياه الى الانسحاب.

وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “الضغوط الحالية التي تمر بها الكاظمي نفسها التي مر بها محمد علاوي وعدنان الزرفي وبالتالي كان الانسحاب اخر حلولهم لتلافي الوقوع بالحرج امام الجمهور”.

وأضاف “اني ارى ان ينسحب حفاظا على مكانته وتاريخه”، مطالبا الكتل السياسية بـ”النأي بمصلحتها والذهاب الى مشروع العراق”.

وكان رئيس كتلة بابليون النيابية، اسوان الكلداني أكد في وقت سابق، أن المكلف بتشكيل الحكومة، مصطفى الكاظمي أذا أستمر بمخالفة ما تم الاتفاق عليه فسيكون مصيره كمصير محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي