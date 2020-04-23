حركة التغيير: تظاهرات كردستان المرتقبة تعكس الواقع اليائس للمواطنين

اعتبر عضو كتلة التغيير أمين بكر، الخميس، أن التظاهرات المرتقبة في إقليم كردستان تعكس الواقع المعيشي اليائس للمواطنين، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ليس ملزماً بأخذ رأي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الكابينة الحكومية

وقال بكر في تصريحات متلفزة إن “هنالك تظاهرات مرتقبة في الإقليم وهذه التظاهرات تأتي انعكاساً للوضع المعيشي اليائس للمواطن الكردي والذين يعيشون تحت رحمة الحكومة”.

وأضاف أن “موظفي الإقليم من دون رواتب منذ شهر كانون الثاني”، مؤكداً أن “الوضع الاقتصادي متردي جداً، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط وحظر التجوال وتعطيل الحياة الاقتصادية في المدن”.

وأشار بكر إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتبع نهجاً بفرض آراءه على الكتل الكردستانية وأيضاً القوى السياسية في المركز”، مؤكداً أن “الكاظمي ليس ملزماً بأخذ رأي الديمقراطي الكردستاني وله حرية اختيار الوزراء في كابينته الحكومية”.