قيادي بالحشد يعلن النجاح في الحد من تسلل “داعش” من صلاح الدين صوب ديالى

اعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الخميس، عن النجاح في الحد من تسلل تنظيم “ داعش” الاجرامي من صلاح الدين صوب ديالى.

وقال العبيدي في تصريح صحفي ان” قوات الجيش بالتنسيق مع الحشد الشعبي والعشائري وبقية التشكيلات الامنية الساندة اعتمدت اسلوب الكمائن المتحركة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين خاصة ضمن مايعرف بالفراغات ما اسهم في النجاح بالحد من تسلل خلايا داعش مؤخرا”.

واضاف العبيدي،ان “جزءا كبيرا من الاعمال الارهابية التي تضرب ديالى تاتي من اوكار ومضافات داعش في صلاح الدين خاصة ضمن مايعرف بالقرى المهجورة والتي تمثل حاليا اكبر اوكار التظيم في البلاد كونها حذبت الارهابين من 3 محافظات في ان واحد”.

واشار العبيدي الى ان”الحد من تسلل داعش ومسك فراغات مهمة على الحدود سيكون له اثر ايجابي في تعزيز المسار الامني في العظيم وبقية المدن القريبة لكن الامر يحتاج الى حلول دائمية والتي من ابرزها انهاء خطر داعش في القرى المهجورة واعادة النازحين اليها لمسكها لتفادي عودة الارهاب مرة اخرى”.