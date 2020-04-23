انطلاق عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى حدود الانبار

اطلقت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، الخميس، عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى المنطقة المحاذية لمنطقة قيادة عمليات الانبار.
وقال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح صحفي ان “قيادة العمليات بمختلف تشكيلاتها وقواتها الامنية المختلفة والحشد الشعبي وطيران الجيش اطلقت عملية لمسح وتفتيش المنطقة الصحراوية وصولا الى المنطقة المحاذية لمنطقة قيادة عمليات الانبار”.
واضاف الهاشمي ان “القيادة تعمل على انشاء ساتر ترابي بحدود 120 كيلو متر من الحدود الادارية لمحافظة كربلاء باتجاه النخيب بارتفاع 2.5 متر اكمل منه لغاية الان 10 كيلو متر والعمل متواصل لمنع تسلل الارهابيين الى كربلاء”.
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