انطلاق عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى حدود الانبار

التعليقات

المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ... الموضوع :

مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان

المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ... الموضوع :

إرفعوا أصواتكم !

نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ... الموضوع :

نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا

عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ... الموضوع :

عالم ينهار عالم ينهض...!

زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ... الموضوع :

أين اختفى هؤلاء؟!

علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ... الموضوع :

ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج

خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ... الموضوع :

أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة