صادقون: لم تفرض اسماء على الكاظمي والتصويت على حكومته نهاية الاسبوع المقبل

رجح نائب عن كتلة صادقون البرلمانية، الخميس، عقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل، مشددا على اهمية الاسراع بحسمها في وقت قريب لوجود العديد من الملفات الساخنة والضاغطة والتي بحاجة الى معالجة.

وقال فاضل الفتلاوي في حديث صحفي، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ما زال مستمرا وبشكل مكثف في مباحثاته"، مشددا على "اهمية ان تكون الوزارة مهنية وان يكون الوزراء نزيهين وكفء، وهو مطلبنا ككتلة صادقون اما فرض اسماء فهو امر غير موجود".

واضاف الفتلاوي، ان "المكلف ينبغي عليه الاسراع بتقديم كابينته الحكومية لان الملفات الساخنة والضاغطة كثيرة في المجالات كافة صحيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا، اضافة الى الكثيرمن الملفات الاخرى التي هي بحاجة الى وزراء ذوي خبرة وكفاءة وقدرة على التصدي لها"، مشددا على ان "الكاظمي اشار الى وصول الكابينة وصلت لنهاياتها وسيناقشها مع القوى السياسية".

واكد الفتلاوي، ان "قرار اخراج القوات الاجنبية هو قرار برلماني ملزم، بالتالي فان الحكومة المقبلة ملزمة بجدولة خروج هذه القوات التي بدأت فعليا المغادرة، لان السيادة هي خط احمر"، مرجحا ان "يتم عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي الثلاثاء او الاربعاء من الاسبوع المقبل".