تسجيل تسع إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، تسجيل تسع إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، أغلبها لحالات ملامسة.

وقالت الدائرة في بيان إن "مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف قام بإجراء الفحوصات على 88 عينة مشتبها منها 29 عينة ضمن خطة المسح العشوائي وعينة واحدة للوافدين المحجورين في الفنادق، وتبين من هذه الفحوصات وجزد تسع حالات موجبة حاملة للفايروس".

وأوضحت الدائرة، أن الإصابات الجديدة موزعة "في مناطق مختلفة من المحافظة وعلى النحو التالي:- سبع حالات ملامسة لحالة موجبة سابقة في/ النجف : المشخاب - راك الحصوة، حالة واحدة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في/ النجف - حي الميلاد، حالة واحدة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في/ النجف - الكوفة - حي ميسان".

وتابعت، أن "المجموع التراكمي للحالات المسجلة في النجف يبلغ 296 حالة مؤكدة، بينها 242 حالة شفاء و6 وفيات"، داعيةً إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".