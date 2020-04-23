القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ، إن "مفارزها ألقت القبض على عدة سراق مؤخراً، حيث تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة من القبض على متهم قام بسرقة دار سكني شرق العاصمة مبلغ قيمته (عشر ملايين دينار عراقي مع مسدس حكومي) وتم توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٤٤ ق.ع".

وأضافت، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكنت من القبض على متهم لقيامه بسرقة احدى الدور السكنية غرب العاصمة مبلغ (ستة ملايين دينار عراقي) وكذالك اعترف بقيامه بعدة سرقات لدور ومحلات اخرى فتم اتخاذ الاجراءآت القانونية وتوقيف المتهم وفق المادة ٤٤٣ ق.ع".

وفي السياق، تابع البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ (خمسة ملايين دينار عراقي) من داخل دار سكني جنوب العاصمة وتم توقيف المتهم وفق المادة (٤٤٣) ق.ع واتخاذ كافة الاجراءآت القانونية الاخرى بحقه".