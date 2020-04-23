الأخبار

اتساع المعارضة على حكومة الكاظمي بعد عرض التشكيلة الوزارية وقيادي يصفها بـ"المخيبة"


كشف مصدر سياسي، الخميس، عن اتساع المعارضة على حكومة مصطفى الكاظمي بعد عرض التشكيلة الوزارية، فيما وصف قيادي في الحكمة الكابينة بانها "مخيبة للامال".

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يتمكن من الحصول على دعم كامل من الكتل السياسية خلال اجتماعه معها، ما اضطره إلى استئناف حواراته مع المعترضين الذين بدأت جبهتهم بالتوسع بعد عرض التشكيلة الوزارية"،

مشيرةً إلى أن "الأمور لم تعد ميسَّرة أمام الكاظمي الذي جاء بأسماء مرضية لبعض القوى، إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى تحالفات أخرى".

فيما عبّر القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، عن أسفه للكابينة الوزارية التي تم عرضها امس، وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "للأسف، الكابينة المقترحة إن صحّت مخيبة للآمال، مع احترامنا لبعض الأسماء فيها".

وكانت بعض المواقع الاخبارية قد نشرت قائمة باسماء شخصيات من المفترض ان يتسنموا حقائب وزارية 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير كبرى في البصرة
رئيس كتلة بيارق الخير : الكاظمي يمر بظروف حرجة جدا .. انصحه بالإنسحاب !
حركة التغيير: تظاهرات كردستان المرتقبة تعكس الواقع اليائس للمواطنين
شفاء اربعة مصابين بكورونا في النجف
قيادي بالحشد يعلن النجاح في الحد من تسلل “داعش” من صلاح الدين صوب ديالى
انطلاق عملية امنية واسعة في صحراء كربلاء وصولا الى حدود الانبار
عبد المهدي يربط اربعة الوية بالحشد الشعبي بمكتب القائد العام للقوات المسلحة
صادقون: لم تفرض اسماء على الكاظمي والتصويت على حكومته نهاية الاسبوع المقبل
"سيواجه مصير علاوي".. بابليون تحذر الكاظمي من ازدواجية التعامل وتهميش المكونات
تسجيل تسع إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك